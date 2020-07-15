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15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51:00

Sektöre göre kısa çalışma

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Kısa çalışma uygulamasının, önümüzdeki aydan itibaren sektörel bazlı uzatılması söz konusu olabilecek. Bu sektörleri Çalışma Bakanlığı belirleyecek. İşten çıkarma yasağı da üçer ay uzatılabilecek.

Kamuoyunda ‘İstihdam Kalkanı Paketi’ olarak da bilinen kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun Teklifi ile Kısa Çalışma Ödeneği’nde (KÇÖ) yeni şartlar belirlendi. Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili beklenen düzenleme ise teklifte yer almadı.

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

-Özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

- Bazı sektörlerde normalleşme sürecinin daha hızlı hayata geçeceği göz önünde bulundurularak, kısa çalışma uygulamasının, sektörel bazlı uzatılması söz konusu olabilecek. Bu sektörleri ve teknik detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirleyecek.

-Bir diğer düzenleme, Soma’da bulunan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçileri ilgilendiriyor. Bu işçiler arasında kıdem tazminatlarını alamayanlara, bu haklarının, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi imkanı getirildi.

-İşten çıkarma yasağına ilişkin de bir düzenleme geldi. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde; sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi, istisnalar arasına eklendi.

- İşten çıkarma yasağında süre de uzayabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran 2021’e kadar, üçer aylık dönemler halinde uygulamayı uzatabilecek.

- Pandemi nedeniyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına, iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin zorunluluk bir süre ertelendi. 2023 sonunda uygulama zorunlu olacak.

- Bu arada yabancı plakalı araçlarla Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşların, karayollarında gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezaları, artık yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemelere tabi kılınacak.

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