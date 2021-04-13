Şehit yakınları ve gazilerin aylıkları hesaba yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan 1500 liralık ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurdu.



DHA'nın haberinde yer alan, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan 1000 liradan 1500 liraya çıkarılan ödeme, hesaplara yatırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Vakıf, 2020 yılı nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlıyordu. Vakfın 15'inci Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere 1000 liralık desteğin miktarı 1500 liraya çıkarılmış, ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda 1000 lira ek ödeme yapılmasına karar verilmişti.

15 Temmuz dayanışma kampanyasında toplanan miktardan yapılan ödemelerde, vakıf tarafından 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine toplamda 4,4 milyonu aşkın destek verildi. Öte yandan, vakıf tarafından şehit yakını ve gazilere bugüne kadar da 40 milyonu aşkın ödeme gerçekleştirildi.