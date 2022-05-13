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13 Mayıs 2022 Cuma 13:11:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 13:11:00

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Şehit Salar'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Salar'ın cenazesi, Balıkesir'e gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Etiketler : Şehit Salar Gaziantep Havalimanı Valisi Davut Gül Kilis Valisi Recep Soytürk
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