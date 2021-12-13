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13 Aralık 2021 Pazartesi 11:12:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 11:12:00

Üretim endeksi açıklandı

Kaynak: AA

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Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 5,36 artış gerçekleşti.

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 5,36 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2019-7,6-5-1,7-4,1-1,7-3,0-1,2-4,13,43,94,99,0-0,5
20207,88,1-1,6-31,5-18,5-0,14,710,48,010,411,29,01,6
202111,49,016,866,340,924,19,71498,5

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2019-7,51-4,97-4,59-1,16-0,10-9,51-0,38-1,714,142,774,149,95-0,60
20207,6511,25-0,93-31,13-30,4817,66-0,6516,1811,319,598,6512,262,18
20217,385,9220,1965,4539,6223,85-1,4120,118,915,36
Etiketler : sanayi tüik sanayi üretimi
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