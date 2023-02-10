VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi
SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
"Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı"
Başkan Erdoğan'dan kira desteği açıklaması
İskenderun'da 6 kişilik ailenin kurtarıldığı enkazdan 107 saat sonra 2 kişi daha çıkarıldı
Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor
"Depremzedelerimizin yaralarını saracağız"
"Asrın felaketi" sonrası Belçika'daki dayanışmayı anlattı
Spor dünyasının depremzedelere desteği devam ediyor
İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi
Deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor
Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor
Kremlin: Türkiye'ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek
İHH, 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde
NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldı
"Asrın felaketi"nden etkilenen illerin 5 günlük hava durumu
Camilerde deprem konulu hutbe okundu
Kimliği tespit edilemeyen cenazelerden DNA örneği
Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde
10 Şubat 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 13:45:00

Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayicilerin "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı yardımlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD, Türk Kızılay, yerli-yabancı arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen öncelikli malzemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürerken, karavanlardan çok amaçlı konteynerlere, jeneratörlerden vinçlere kadar kritik öneme sahip birçok malzeme ve araç gereç, deprem bölgelerine 24 saat esasıyla sevk ediliyor.

Organize sanayi bölgeleri (OSB) yönetimlerinden gelen yardımlar, kriz masasında öncelik sırasına konularak vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderiliyor. Depremzedelerin en temel ihtiyacı olan barınma imkanını sağlamak amacıyla iki oda, mutfak ve tuvaletin bulunduğu ofis tipi konteynerler de afet bölgelerine kurulmaya başlandı.

Hem elektrik ihtiyacının karşılanması hem de arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla bölgeye şimdiye kadar 5 bin jeneratörün sevkiyatı yapılırken depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları için karavana dönüştürülmüş tır ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı.

Ekiplerin enkaz kaldırırken kullandıkları ve yıprandığı için belirli aralıklarla değiştirmek zorunda oldukları 100 bin iş eldiveni de peyderpey bölgeye gönderildi.

Binaların enkazını kaldırmak ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için kepçe, vinç gibi iş makinaları hayati önem taşırken bu ihtiyaca yönelik TSE'nin de desteğiyle 52 büyük tonajlı vinç, afet bölgesine gönderilerek kullanılmaya başlandı.

Arama kurtarma ekiplerinin gece çalışmasına olanak sağlayan led projektörler ile ilave aydınlatma ekipmanları da bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma ekipleri ile depremzedeler için 77 bin 598 ısıtıcı bölgelere teslim edilirken 20 bin ısıtıcı da yolda. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı birçok aletle araç gereç de bakanlık koordinasyonuyla depremin yaşandığı ilk andan bu yana ulaştırılmaya devam ediliyor.

Afetten etkilenen 7 ilde AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonuyla her türlü yardım malzemelerinin toplandığı yeni depoların kurulması da organize edildi.

Depremzedelerin temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mobil prefabrik banyo ve tuvaletler de afetten etkilenen bölgelere sevk edilmeye başlandı.

Etiketler : sanayici deprem yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX