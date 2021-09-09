"Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nde "Prometeon Yeni Ar-Ge Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı." dedi.

