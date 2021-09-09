09 Eylül 2021 Perşembe 12:21:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 12:23:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nde "Prometeon Yeni Ar-Ge Merkezi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı." dedi.
- Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi
- "Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı"
- "Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız"
- "Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
- Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
- "Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"