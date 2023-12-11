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11 Aralık 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 11:30:00

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı

Kaynak: AA

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Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 3,77 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda eylüle kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azalış gösterdi.

Bazı verilerde revizyona gidildi.

Etiketler : tüik ekim sanayi
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