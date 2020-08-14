Aanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 azaldı.
- Bakan Albayrak: Türkiye, karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak
- Sanayi üretimi açıklandı!
- ABD Merkez Bankası FED'den dijital para hamlesi
- Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi! Yerli ve Milli olarak üretildi
- Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Libya ile önemli anlaşma
- Bakan Albayrak: Türkiye en az etkilenen ülkelerden birisi olacak