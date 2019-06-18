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18 Haziran 2019 10:46 | Salı

Sanayi üretim rakamları açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 düşüş kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,39 düşüş gösterdi. Bu dönemde 113,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl nisanda 114,9 seviyesinde bulunuyordu.

Ana sanayi grupları incelendiğinde, nisanda aylık bazda en fazla artış yüzde 1,9 ile elektrik, gaz, buhar sektöründe görülürken, en fazla düşüş 7,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşti. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı. Endeks, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,3, enerjide yüzde 1,4 yükselirken, ara malında yüzde 1,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,7 ve sermaye malında yüzde 2,3 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 artış gösterdi. Endeks, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,8 ve enerjide yüzde 4,6 artış gösterirken, ara malında yüzde 8,5, dayanıklı tüketi malında yüzde 0,2 ve sermaye malında yüzde 7,6 azaldı. 

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalacağını tahmin etmişti.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahminler arasında yer almıştı.

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