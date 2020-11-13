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13 Kasım 2020 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 10:30:00

Sanayi üretim endeksi arttı

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Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi - Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış gerçekleşti

Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 artış gösterdi.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 artış kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından gelen yılın 3'üncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 30,3 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyordu. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20173,446,38,75,27,214,89,614,98,79,813,89
201811,79,57,45,85,92,25,11,9-3,8-6,3-7-9,91,3
2019-7,5-5-1,9-3,9-1,6-3,5-1,1-3,93,33,94,99-0,5
2020 7,78,3 -1,7-31,3 -19,3 0,4 4,5 10,4 8,1

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20176,30,56,47,36,2-2,129,47,818,311,49,910,79,1
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
2020 7,711,4 -1 -31,2 -30,5 17,6 -0,8 16 11,17
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