Sevindiren gelişme! Yılın en yüksek seviyesinde

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07 Ekim 2020 Çarşamba 11:33:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 11:33:00

Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Kaynak: AA

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Sanayi sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak eylülde hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydederken, toplamda 12,3 milyar dolarla yılın en yüksek dış satım hacmini yakaladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünya çapında uluslararası ticaret kayda değer bir şekilde zarar görürken, ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini bünyesinde barındıran sanayi sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Bu durum, sektörün ihracatının son 12 aylık dönemde ve yılın 9 ayında düşüş kaydetmesine neden oldu.

Buna karşın normalleşme yolunda yapılan hamleler ve ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımları sayesinde eylül ayında sanayi sektöründe çarkların yeniden dönmeye başladığı görüldü. Bu gelişmelerle sanayi sektörünün ihracatı, eylülde hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin sanayi ihracatı, eylülde geçen aya kıyasla yüzde 30,5 arttı. Söz konusu artış oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti. Sektör eylülde 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-eylül dönemindeki dış satım hacmi 88 milyar 921 milyon 495 bin dolar oldu.

Sanayi ihracatı, Kovid-19'un yayılımının engellenmesi amacıyla tedbirlerin sıkılaştırıldığı nisan ayında 6 milyar 227,5 milyon dolarla Mayıs 2009'dan bu yana en düşük seviyeye inmişti. Bu dönemden sonra yükselişe geçen sektörün ihracatı, mayısta 7 milyar 103,8 milyon dolar, haziranda 10 milyar 218,9 milyon dolar ve temmuzda 11 milyar 476,8 milyon dolar olmuştu.

Küresel düzeyde vaka sayılarındaki artışın ekonomileri endişeye sevk etmesiyle ağustos ayında 9 milyar 410,9 milyon dolara inen sanayi ihracatı, eylülde ise toparlanma yolunda önemli bir sinyal vererek 12,3 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

SANAYİDE 16 ALT SEKTÖRÜN TAMAMI İHRACATINI ARTIRDI

Sanayi sektörünü oluşturan 16 alt sektörün tamamında ihracatın eylülde bir önceki aya göre artması dikkati çekti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Otomotiv sektörünün ihracatı eylülde bir önceki aya göre yüzde 68,6 artarken, bunu yüzde 68,1'le mücevher, yüzde 58,7'yle savunma ve havacılık, yüzde 37,1'le diğer sanayi ürünleri, yüzde 33,6'yla deri ve deri mamulleri, yüzde 33,2'yle gemi ve yat, yüzde yüzde 31,6'yla halı, yüzde 25,4'le çelik sektörü, yüzde 24,7'yle elektrik-elektronik, yüzde 22,8'le iklimlendirme sanayi, yüzde 21,6'yla demir ve demir dışı metaller, yüzde 21'le tekstil ve ham maddeleri, yüzde 20,4'le makine ve aksamları, yüzde 18,8'le kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 16,3'le hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8'le çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri izledi.

Öte yandan otomotiv endüstrisi eylülde 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracata imza atarak sanayi sektörünün toplam dış satımının 5'te 1'ini sırtladı.

Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin ardından sanayi sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştiren ikinci sektör 1 milyar 797,6 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Hazır giyim ve konfeksiyonu; 1 milyar 633,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 101,7 milyon dolarla çelik ve 1 milyar 63,8 milyon dolarla da elektrik elektronik takip etti. Böylece sanayinin 5 alt sektöründe ihracat 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

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