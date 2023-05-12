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12 Mayıs 2023 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 12:45:00

Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracat rekoru kırdı

Kaynak: AA

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Sanayi bünyesindeki 7 sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 80 milyar 873 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise ocak-nisan döneminde yüzde 7,4 azalışla 58 milyar 196 milyon dolara indi. Küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarının hissedilmesine karşın sanayi bünyesinde ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

Sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 72'ye ulaştı.

Deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii, iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatını gerçekleştirdi.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 11 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Deri ve deri mamulleri 716 milyon 608 bin dolar, otomotiv endüstrisi 11 milyar 310 milyon dolar, elektrik ve elektronik 5 milyar 220 milyon dolar, makine ve aksamları 3 milyar 637 milyon dolar, mücevher sektörü 2 milyar 157 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii 1 milyar 507 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 2 milyar 317 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 4 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Bu yılın 4 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 4,1, otomotiv endüstrisi yüzde 11, elektrik ve elektronik yüzde 6,2, makine ve aksamları yüzde 8,9, mücevher sektörü yüzde 19, savunma ve havacılık sanayii 12,7, iklimlendirme sanayii yüzde 3,2 ihracat artışı kaydetti.

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE İHRACATI 500 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Ülkelere göre bakıldığında yılın 4 ayında Rusya Federasyonuna deri ve deri mamulleri 90 milyon 183 bin dolar, makine ve aksamları 446 milyon 91 bin dolarlık ihracat yaptı.

Almanya'ya otomotiv endüstrisi 1 milyar 623 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 246 milyon 113 bin dolarlık dış satımda bulundu.

Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 501 milyon 437 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 526 milyon 444 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında ocak-nisan döneminde İstanbul'dan 2 milyar 699 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi, 2 milyar 626 milyon dolarlık elektrik ve elektronik, 1 milyar 896 milyon dolarlık mücevher, 1 milyar 164 milyon dolarlık makine ve aksamları, 898 milyon 226 bin dolarlık iklimlendirme sanayii, 444 milyon 148 bin dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-nisan döneminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:

1 OCAK - 30 NİSAN
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
SANAYİ62.862.05758.196.027-7,472,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER5.297.9124.740.872-10,55,9
Tekstil ve Hammaddeleri3.638.3333.198.113-12,14,0
Deri ve Deri Mamulleri688.692716.6084,10,9
Halı970.888826.151-14,91,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.10.921.2619.831.174-10,012,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri10.921.2619.831.174-10,012,2
C. SANAYİ MAMULLERİ46.642.88443.623.981-6,553,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon7.481.6716.703.623-10,48,3
Otomotiv Endüstrisi10.187.25611.310.54511,014,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri476.954286.076-40,00,4
Elektrik ve Elektronik4.914.9395.220.6656,26,5
Makine ve Aksamları3.338.5263.637.1348,94,5
Demir ve Demir Dışı Metaller5.301.4354.269.961-19,55,3
Çelik7.641.2794.628.666-39,45,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri1.860.5031.542.226-17,11,9
Mücevher1.812.5232.157.02119,02,7
Savunma ve Havacılık Sanayii1.337.8641.507.90012,71,9
İklimlendirme Sanayii2.246.0192.317.0503,22,9
Diğer Sanayi Ürünleri43.91543.113-1,80,1
Etiketler : türkiye ihracatçılar meclisi ihracat sektör sanayi
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