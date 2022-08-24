Testleri tamamladı! Geleceğin petrolüyle çalışıyor

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24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:53:00

Samsun'da geri sayım başladı! Yerli otobüsler 15 dakikalık şarj ile 80 km yol gidecek

Kaynak: İHA

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ASELSAN iş birliği ile üretilen ultra hızlı şarjlı elektrik otobüsleri devreye almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demir, “ASELSAN iş birliğinde, Türk mühendisleri tarafından yerlileştirilen, yüksek performanslı, çevre dostu, lityum pilli, ultra hızlı şarj özellikli yüzde 100 elektrikli otobüsler Samsun'a çok yakışacak. TEKNOFEST çok ayrı bir heyecan. Hızlı şarjlı elektrikli otobüslerimiz de yetişmiş oldu. Otobüslerimizi ultra hızlı şarj ediyoruz. Lityum pilli, yerli üretim, tamamı Türkiye'de üretilen otobüslerimizi devreye alıyoruz' dedi.

Türkiye'de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun caddelerinde boy gösteriyor. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan elektrikli otobüslerin test sürüşleri tamamlandı.

Karadeniz'in merkezi konumunda bulunan Samsun'da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ilk kez Samsun'da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim ultra hızlı şarjlı elektrikli otobüsler, ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Başkan Mustafa Demir, telif hakkı da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde olan ultra hızlı şarjlı elektrik otobüslerin TEKNOFEST'e yetiştirilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

"ULTRA HIZLI ŞARJLI ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİMİZİ DEVREYE ALIYORUZ"

Elektrikli otobüsleri devreye aldıklarının altını çizen Mustafa Demir, "ASELSAN iş birliğinde, Türk mühendisleri tarafından yerlileştirilen, yüksek performanslı, çevre dostu, lityum pilli, ultra hızlı şarj özellikli yüzde 100 elektrikli otobüsler Samsun'a çok yakışacak. Karbon salımı sıfır, konforu yüksek, işletme maliyeti çok düşük elektrikli otobüslerimizi Samsun'da devreye alıyoruz. TEKNOFEST çok ayrı bir heyecan. Müthiş bir ilgi uyandırdı. Bizim tüm ulaşım altyapılarımızda akıllı ulaşım trafik sistemleri uygulanacak. Hızlı şarjlı elektrikli otobüslerimiz de yetişmiş oldu. Mutluyuz, heyecanlıyız. Otobüslerimizi ultra hızlı şarj ediyoruz. Lityum pilli, yerli üretim, tamamı Türkiye'de üretilen otobüslerimizi devreye alıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

"10 DAKİKADA ŞARJ OLAN OTOBÜSLERİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK"

80 km menzilli elektrikli otobüsleri Samsun'a kazandırdıklarını vurgulayan Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ise, "Savunma sanayinde faaliyet gösteren ASELSAN ile birlikte 'Sanayi İşbirliği' projesi yaparak, yerli ve milli 80 km menzilli, 10 dakikada şarj olabilen otobüslerin üretimini tamamlattırarak, şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Proje çerçevesinde ilk etapta 20 elektrikli otobüs Samsun sokaklarında hizmet verecek. Daha sonraki süreçte şehirdeki fosil yakıtlı tüm toplu taşıma otobüslerinin maliyeti diğer otobüslere göre 7 kat daha düşük olan ultra hızlı şarjlı elektrik otobüslere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Etiketler : Samsun ASELSAN Sanayi İşbirliği
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