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01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:02:00

Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek

Kaynak: AA

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen ve bu yıl içinde ihaleyle satışa çıkarılacak 78 taydan yaklaşık 9 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

2. Mahmut tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984`ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 12 baş aygır, 146 baş kısrak varlığıyla safkan Arap atlarını geleceğe taşımak ve gen kaynağını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda pistlerde başarı gösteren Karaüzüm, Yılmabaşar, Denizim, Semend, Serhantay, Hayatım ve Yalnızefe gibi atların yetiştiği Anadolu Tarım İşletmesi, bu sene 78 tayı ihale usulüyle satışa çıkaracak.

Söz konusu tayların 61`i Karacabey Tarım İşletmesi`nde, 17`si ise İstanbul Veliefendi Hipodromu`nda satışa sunulacak. Satıştan 9 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, yaptığı açıklamada, at yetiştiriciliği yapılan 3 işletmeden biri olduklarını söyledi.

"YILDA ORTALAMA 120 TAY DÜNYAYA GELİYOR"

Karabulut, yaklaşık 400 atın bulunduğu işletmenin Osmanlı`dan bugüne kadar Türkiye`deki Arap atlarının gen kaynağı bakımından önemli potansiyele sahip bulunduğunu dile getirdi. Karabulut, şöyle konuştu: "Anadolu Tarım İşletmemizden çıkıp yarış pistlerinde başarılı olan çok sayıda atımız var. Burada yılda ortalama 120 tay dünyaya geliyor. Bir yaşına gelen taylar Karacabey Tarım İşletmesi`nde, iki yaşına gelen taylar ise Veli Efendi Hipodromu`nda açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. 2020 yılında 78 tayımız satılacak. Bunlar Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Araslı, Anka, Hızlıtay ve Orçun gibi pistlerin başarılı atlarının tayları. 2020 yılında 78 baş tay satışından 9 milyon lira gelir bekliyoruz."

Karabulut, satışa sunulacak tayların 2021 ve 2022 yıllarında pistlerde boy göstermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.

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