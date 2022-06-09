Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı

Dokuz, AA muhabirine, sosyal medya platformu ve internet üzerinden satış yapan girişimcilerin sorunlarını gidermek için uğraştıklarını söyledi.

Elektronik ticari girişimlerin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Dokuz, "E-ticaret pandemiyle ivme kazandı, normal artış hızının 4-5 katına çıktı. E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu. Hem pazar büyüdü hem de çok fazla satıcımız e-ihracata yöneldi ve elektronik ticaret yapıyor. Bu ihracatla ülkeye katkı sağlıyor ve ülke ekonomisi için çok önemli konu." diye konuştu.

Dokuz, e-ticaret ve e-ihracat konularında Anadolu illerinde eğitim, konferans ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığını, dernek olarak da bu çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.

E-ticaretle 400 bin girişimci uğraşıyor

Türkiye'de 400 bin civarında e-ticaretle uğraşan girişimcinin bulunduğuna işaret eden Dokuz, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi küçük çaplı başlamışlar ama büyüme potansiyeli olan çok fazla e-ticaret siteleri. Girişimciler de çok fazla ve çok alanlarda girişimlerde bulunuyorlar. Girişimcilerimiz hiç ummadığınız konularda heyecan veriyor. Başarı hikayeleri gördüğünüzde girişimciler daha da artıyor. Girişimcilerin artması da yeni kategorilerin, hizmetlerin büyümesine sebep oluyor. E-ticarette potansiyel çok büyük, hacim çok hızlı büyüyor. En ufak bir ürünü, dükkanı, mağazası olan ikinci bir mağaza, ikinci bir iş yeri olarak görüp ticaretini elektroniğe taşıyor ve ihracat yapabiliyor."

Türk girişimcilerin e-ticarette yoğunlukla tekstil, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinin satışını gerçekleştirdiğini anlatan Dokuz, Ticaret Bakanlığının bu alana yönelik düzenlemelerinin rekabet ve markanın korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.