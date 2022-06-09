VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı
AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hastalık nedeniyle ziyaretlerini iptal etti
Azerbaycanlı avukat, 80 ülkeden hukukçuların cübbelerini biriktirdi
Eğitimde ya da iş gücünde yer almayan gençler için destek programı
Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Özbek: Galatasaray'da zafer dolu günlere gideceğimizden eminim
'Jurassic World: Hakimiyet' izleyiciyle buluşacak
Ticari ilişkiler donduruldu
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a tarihi rest!
Yunanistan'a çok sert tepki: Bu ikiyüzlülüktür
Milli Hızlı Tren geliyor
Ege'de nefes kesen tatbikat!
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B 14 Haziran'da hizmete alınacak
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı
Bakan Soylu duyurdu! Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler
Instagram'da fotoğraf sabitleme yeniliği
Yıldızlı beğeni
Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Keyifler yerinde
Destansı ticaret
Ustaların yeri dolmaz
5 ay boyunca evden çıkmadım
09 Haziran 2022 Perşembe 14:27:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 14:27:00

Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, salgın sürecinde e-ticarete ilginin 4-5 kat arttığını belirterek, "E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu." dedi.

Dokuz, AA muhabirine, sosyal medya platformu ve internet üzerinden satış yapan girişimcilerin sorunlarını gidermek için uğraştıklarını söyledi.

Elektronik ticari girişimlerin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Dokuz, "E-ticaret pandemiyle ivme kazandı, normal artış hızının 4-5 katına çıktı. E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu. Hem pazar büyüdü hem de çok fazla satıcımız e-ihracata yöneldi ve elektronik ticaret yapıyor. Bu ihracatla ülkeye katkı sağlıyor ve ülke ekonomisi için çok önemli konu." diye konuştu.

Dokuz, e-ticaret ve e-ihracat konularında Anadolu illerinde eğitim, konferans ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığını, dernek olarak da bu çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.

E-ticaretle 400 bin girişimci uğraşıyor

Türkiye'de 400 bin civarında e-ticaretle uğraşan girişimcinin bulunduğuna işaret eden Dokuz, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi küçük çaplı başlamışlar ama büyüme potansiyeli olan çok fazla e-ticaret siteleri. Girişimciler de çok fazla ve çok alanlarda girişimlerde bulunuyorlar. Girişimcilerimiz hiç ummadığınız konularda heyecan veriyor. Başarı hikayeleri gördüğünüzde girişimciler daha da artıyor. Girişimcilerin artması da yeni kategorilerin, hizmetlerin büyümesine sebep oluyor. E-ticarette potansiyel çok büyük, hacim çok hızlı büyüyor. En ufak bir ürünü, dükkanı, mağazası olan ikinci bir mağaza, ikinci bir iş yeri olarak görüp ticaretini elektroniğe taşıyor ve ihracat yapabiliyor."

Türk girişimcilerin e-ticarette yoğunlukla tekstil, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinin satışını gerçekleştirdiğini anlatan Dokuz, Ticaret Bakanlığının bu alana yönelik düzenlemelerinin rekabet ve markanın korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Etiketler : sosyal medya platformu E TİCARET n e-ticarette yoğunlukla tekstil
Ayrılmadık

Ayrılmadık
Güllerin içinden

Güllerin içinden
Bir set aşkı daha

Bir set aşkı daha
Günler sonra İstanbul'da

Günler sonra İstanbul'da
Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık

Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık
Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle bambaşka biri oldu
Harbiye özlemi

Harbiye özlemi
İşleri geri çevirmiyorum

İşleri geri çevirmiyorum
Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

Mutluluğa 'Yıldırım' düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX