Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edildi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından dış satımda 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-mart döneminde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdüren Sakarya'da, en çok dış satım yüzde 88,8 ile taşıt alanında gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ilk 3 ayda üretilen 382 bin 504 taşıtın 259 bin 57'si ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 20,6 payı bulunan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ürettiği 61 bin 709 aracın yüzde 86,8'ine denk gelen 53 bin 605'ini ihraç etti. Bir başka ifadeyle, üretilen her 10 araçtan 8'ini yurt dışına satan "otomotiv kenti", bu satışlarla ülke ekonomisine 1 milyar 201 milyon 731 bin dolar döviz girdisi sağladı.

TOYOTA ÜRETİM VE İHRACATTA LİDERLİĞİNİ KORUYOR



Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, ocak-mart döneminde 47 bin 213 otomobil, 376 midibüs, 244 otobüs, 4 kamyonet, 247 küçük kamyon, 13 bin 625 traktör olmak üzere toplam 61 bin 709 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 686 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 3 ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korudu, Türk Traktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında bu dönemde 47 bin 213 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, yurt dışına daha önce üretilenlerle birlikte 48 bin 168 araç sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 871 araç üretti.

Geçen yıl ocak-mart döneminde 187 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 102,6 artışla 379 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör de aynı dönemde ürettiği 13 bin 625 traktörün 5 bin 58'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.