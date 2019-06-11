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11 Haziran 2019 23:51 | Salı

Sağlık Bakanlığı 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde vermesinin üzerine gözler atama tarihlerine çevrildi. Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü de belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının detaylarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” diyerek müjde vermesinin ardından gözler atama tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde atama bekleyenlerin tümü Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 
Sağlık Bakanlığı personel alımının bu yıl içerisinde yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
Sağlık Bakanlığı son dakika personel atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı 2019
- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL KADROSU BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği istihdam müjdesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu. 

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, “Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

“İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.”

 

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