Sabiha Gökçen'den de Rusya uçuşları yeniden başladı
Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme adımları kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da Rusya uçuşları yeniden başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 28 Mart tarihinde uçuşlara geçici süreyle ara verilmiş 1 Haziran tarihinde ise yeniden başlamıştı. Normalleşme adımlar kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarına ara veren yabancı hava yolu şirketleri tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmeye başladı. Bu kapsamda bugün Rusya’nın başkenti Moskova’dan Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri yeniden başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 13.30’da inen Pobeda Havayolları, Moskova-Sabiha Gökçen seferlerini haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirecek. Öte yandan Pegasus Havayolları’nın da saat 17.50’de Moskova’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçağı ile Rus turistler İstanbul’a gelmeye devam edecek.
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