Temiz enerji üretiminde rekor kırıldı

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02 Nisan 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 11:30:00

Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik dün 189 bin 258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 22,67 oldu.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan Cuma günü Türkiye'de 834 bin 721 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimin yüzde 22,67'si rüzgar santralleri kaynaklı oldu. İkinci sırada yüzde 15,81 ile linyit santralleri yer aldı. Üçüncü sırada bulunan doğal gaz santrallerinin üretimdeki payı ise yüzde 15,26 olarak hesaplandı.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 189 bin 258 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde en son geçen yıl 10 Aralık'ta 187 bin 598 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 171 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 471 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün tüketim ise 840 bin 833 megavatsaat olarak kayda geçti. Dün 8 bin 439 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 549 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Etiketler : elektrik enerji rüzgar
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