  • BIST
    120536
  • Dolar
    6,8584
  • Euro
    7,8506
  • Altın
    402,2480
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1 günde kazandığı parayla tarihe geçti!
Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Trablus'un güneyinde mayın patladı... Biri çocuk 2 kişi yaralandı
Pınar'ın katilinden kan donduran itiraf
İstanbul için endişe veren görüntü... İçme su kaynağı iki baraj kurudu
Yabancıya konut satışında 'Çinli' sürprizi
Türkiye ısınmada hidrojen kullanımına hazırlanıyor
Rüzgar ve güneş enerjisi Türkiye için 'en ucuz' kaynak
Apple'a 1 milyar dolarlık dava şoku!
Yerli otomobilin fabrikası dünya basınında!
Türkiye'ye Ayasofya desteği: Bu Başkan Erdoğan'a nasip oldu
Fenerbahçe Milli yıldız için devrede...
Ankara Demirspor-Sakaryaspor maçında yumruklar ve koltuklar havada uçuştu
CHP'li Murat Hazinedar'a mal varlığı davası: 8 yıl hapis ve 10 milyon para cezası istendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 866 bini geçti
71 yaşındaki emekli zabıt katibi daktiloyla arzuhalcilik yapıyor
Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu
Türkiye'nin "teknik tekstil" ihracatında yıl sonu hedefi 2 milyar dolar
71 projeye 71 milyon lira hibe
Eski HDP üyesine PKK tutuklaması!
MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Hakkari'deki şehitlerimizin ailesine başsağlığı mesajı
Krallar hasta! Körfez'de taht oyunları kızışıyor
Yer üstü sularına yeni düzenleme
21 Temmuz 2020 Salı 11:50:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 11:50:00

Rüzgar ve güneş enerjisi Türkiye için 'en ucuz' kaynak

Kaynak: AAA

ABONE OL

Rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları Türkiye'nin elektrik üretiminde en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkarken, bu kaynakların elektrik üretimdeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı öngörülüyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi" raporu yayımlandı.

Türkiye'nin 2020-2030 döneminde elektrik üretim kapasite planlamasının 5 farklı senaryoya göre incelendiği rapora göre, enerji arz güvenliği ve uygun fiyatlı arz tedariğini sağlarken fosil yakıtlı kaynakların olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerini sınırlandırmayı hedefleyen Türkiye'nin, enerji dönüşümünü planlaması gerekiyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de 2023 hedef ve stratejilerini temel alan, kısa ve uzun vadeli, entegre bir enerji ve iklim değişikliği stratejisine ihtiyaç duyuluyor.

Rüzgar ve güneş enerjisi en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkıyor

Raporda yer alan tüm senaryolar için rüzgar ve güneş enerjisi en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkıyor. Düzenleyici politikalarla verilen desteklerin bu kaynakların gelişimini hızlandırması beklenirken, rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı öngörülüyor.

Dengeli Politikalar Senaryosu'na göre, Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 3,9 büyüyeceği ve 2030 sonunda toplam kurulu gücün 139 bin megavat seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu kapasitenin yaklaşık 63 bin megavatının ise rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlanacağı tahmin ediliyor.

Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının ise bu dönemde yüzde 52'ye yükselmesi bekleniyor.

Böylece, Türkiye'de ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve elektrik üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşmesi planlanıyor.

"Enerji verimliliği yenilenebilir enerjiyle desteklenmeli"

Öte yandan, daha fazla yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için sisteme esneklik sağlayan depolama teknolojilerinin de piyasa mekanizmalarıyla desteklenmesi tavsiye ediliyor.

Rapora göre, çok yönlü avantajları olan ve maliyet açısından etkin sonuç sağlayan enerji verimliliğinin artırılmasının yakın dönemde zaruri olacağı öngörülürken, hedeflere ulaşılması için enerji verimliliğinin yenilenebilir enerji ve çevreci politikalarla desteklenmesi gerekiyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, raporun sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun dönemli bir enerji sistemi planlamasına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık enerji dönüşümü süreci bugün verilecek politika kararlarıyla şekillenecek. Günümüzdeki elektrik arz fazlası ve yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin büyüme trendini devam ettirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER