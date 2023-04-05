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05 Nisan 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 15:00:00

Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak

Kaynak: AA

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Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin nisanda tahminlerin 113,6 milyar ruble altında (yaklaşık 1,4 milyar dolar) kalmasının beklendiğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin nisanda tahmin edilenden 113,6 milyar ruble düşük gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ilave petrol ve gaz gelirlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle nisanda 74,6 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri, martta da tahminlerin 132,1 milyar ruble altında kalmıştı.

Etiketler : rusya petrol doğal gaz

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