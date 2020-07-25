Rusya'dan Türkiye açıklaması: Satışlar başladı, gözler Almanya'da

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25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:43:00

Rus tur şirketleri Türkiye'ye tatil satışlarına başladı

Kaynak: AA

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Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu. Açıklamanın ardından en büyük kaynak pazarlarından biri Rusya olan Antalyalı turizmciler büyük sevinç yaşadı. Turizmciler, "Rusya'nın ardından Almanya'dan da güzel haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya’da durdurulan uçuşların, 1 Ağustos’ta dört aylık aranın ardından Türkiye ile tekrar başlatılacağına işaret edildi.

Kararın ardından Rus tur şirketlerinin de Türkiye’ye yönelik tur satışlarına başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, “1 Ağustos’tan itibaren İstanbul bağlantılı turların satışları başlatılırken, 10 Ağustos’tan itibaren doğrudan Antalya uçuşlarıyla tur satışları yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, tur fiyatlarının da “cazip seviyelerde” olduğuna işaret edildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

TURİZMCİLERDE BÜYÜK SEVİNÇ

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in 1 Ağustos'ta Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlayacağını açıklaması ile Antalyalı turizmciler büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman, Bodrum seferlerinin Rusya ile karşılıklı olarak başlayacak olmasının son derece sevindirici olduğunu söyledi. Sili, “Daha önceki görüşmelerde Rusya ile karşılıklı seferlerin başlayacağı noktasında mutabık kalınmıştı. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un yoğun çabaları ile almış olduğumuz önlemler ve yapmış olduğumuz uygulamaların da sonucunda Rusya tarafından başlayan bu hareket, ümit ediyorum ki Almanya başta olmak üzere diğer kaynak pazar ülkelerimizde de etkili olur ve uçuş hareketliliği başlar. Sezonun kalan kısmında çabalarımızın karşılığını bir nebze de olsa almış olacağız. Burada önemli olan bir diğer husus da uygulamalarımızın hem bizlerin hem misafirlerimizin sağlığı açısından son derece dikkatli bir şekilde devam ettirilmesi” dedi.

“RUSYA’DAN BU HABERİ ALMAK TABİİ Kİ SEVİNDİRİCİ”

Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda uzun bir süredir beklenen açıklamayı yaptığını aktardı. Dahaoğlu, “Yeni tip korona virüs nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu. Rusya’nın Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden gerçekleşecek Antalya uçuşları ise 10 Ağustos’ta başlayacak. Büyük ve önemli bir pazar olan Rusya’dan bu haberi almak tabii ki sevindirici. Sezon geç başlamış olsa da, tedbirleri bıkmadan titizlikle uygularsak, en azından can suyu olabilecek sayıda misafir ağırlayabiliriz. Hatta daha pozitif düşünürsek, kış sezonu dahi hareketli geçebilir. Ama dediğim gibi tedbirlerin sürekliliği burada kilit noktadır. Dikkatli ve özenli olursak maddi manevi rahatlarız, Alanya’ya ve Türk turizmine hayırlı olsun. Ayrıca şunu da atlamamak gerekir, Mişustin 2 gün önce yaptığı açıklamada Rus vatandaşların kendi ülkelerinde tatil yapması durumunda, tatil masraflarının yüzde 20’sini iade alabileceklerini duyurdu. Bunu tercih edecek çok sayıda Rus vatandaşı olabileceği gibi ülkemize ve Alanya’ya gelmeyi tercih edecek büyük bir çoğunluk olduğunu düşünüyorum. Umarım rakamlar bu yönde gelişir” diye konuştu.

“ALMANYA’DAN DA GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ”

ALTAV Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Antalya İl Başkanı turizmci Şükrü Cimrin, son yıllarda en önemli pazarlardan biri olan Rusya'dan mutlu haberler aldıklarını ifade etti. Cimrin, “1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta ise Antalya’ya uçuşlar başlayacağı açıklandı. Tabii bu bizim için olumlu bir haber fakat buradaki yoğunluğun ne olacağını henüz hesaplayamıyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Burada en önemli faktör de bizim destinasyonlarımız ülke olacak sağlıklı kalabilmemiz ve vaka sayılarımızı düşük tutabilmemiz. Çünkü herhangi bir risk yükselmesinde bu çalışmaya başladığımız ülkeler uçuşlarını durdurabilirler. Başlamak bizim için önemli ama sürdürebilmek daha önemli. Rusya'nın ardından Almanya’dan da güzel haberler bekliyoruz. Almanya’dan uçuş izinleri başlarsa bu sezon turizm pastadan alabileceği dilimi ne kadar büyütebilirse o kadar başarılı olmuş olacak. Aynı zamanda 2020 sezonunda sergileyebileceğiz sağlıklı, güvenli turizm örneğini ne kadar dünyaya gösterebilirsek rezervasyonlarımız da o kadar bugünden daha fazla yapılacak. O yüzden gelecek her bir misafirin doğru ağırlanması bizim için önemli” şeklinde konuştu.

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