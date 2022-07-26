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26 Temmuz 2022 Salı 12:12:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 12:13:00

Rusya'dan doğalgaz hamlesi! Vanayı kısıyor

Kaynak: İHA

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Rusya AB'ye doğal gaz akışını kısacağını açıkladı. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya doğalgaz akışının 33 milyon metreküpe düşeceğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta bazı türbinlerdeki bakımların sona ermesiyle Avrupa'ya tekrar 67 milyon metreküp doğalgaz sağlamaya başlayan Rus devlet enerji şirketi Gazprom, yeni bakımlar nedeniyle doğalgaz sevkiyatının yarı yarıya düşeceğini duyurdu.

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, "Bakımlar öncesi revizyonlar arasındaki sürenin sona ermesiyle bağlantılı olarak Rostekhnadzor (Güvenlik Sertifikası) talimatlarına göre ve motorun teknik durumu dikkate alınarak, Gazprom, Portovaya CS'de başka bir Siemens doğalgaz türbini motorunun çalışmasını durduruyor" denildi.

Açıklamada, 27 Temmuz sabahı 07.00'de başlayacak çalışmalar neticesinde Kuzey Akım'dan doğalgaz sevkiyatının 67 milyon metreküpten 33 milyon metreküpe düşeceği belirtildi.

YARIYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada'ya gönderilmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti.

Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada'ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yarı yarıya düşürülmüştü.

Etiketler : Rus devlet enerji şirketi Gazprom RUSYA GAZ Avrupa Birliği
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