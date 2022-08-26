Rusya'ya ambargo pahalıya patladı!

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26 Ağustos 2022 Cuma 09:11:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 09:11:00

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu! Gaz fiyatı ikiye katladı

Kaynak: Sabah

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Fiyatların yükselişinde, AB'nin savaş sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ile Rusya'dan ithal ettiği fosil yakıtları azaltması ve Rusya'nın doğalgaz akışında kesintiye gitmesi etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Fiyatların yükselişinde, AB'nin savaş sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ile Rusya'dan ithal ettiği fosil yakıtları azaltması ve Rusya'nın doğalgaz akışında kesintiye gitmesi etkili oldu.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta 128.31 euro idi.

Dün megavatsaat başına 272 eurodan açılan eylül vadeli kontratların fiyatı, günü megavatsaat başına 292.15 eurodan tamamladı. Böylece, savaşın başından bu yana dün en yüksek kapanış seviyesine ulaşan doğalgaz fiyatı, 6 ayda yüzde 127.6 artış gösterdi.

GAZ SEVKIYATI DÜŞTÜ

Fiyatların yükselişinde, AB'nin savaş sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ile Rusya'dan ithal ettiği fosil yakıtları azaltması ve Rusya'nın doğalgaz akışında kesintiye gitmesi etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti.

Şirket, 16 Haziran itibarıyla ise hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğalgaz sağlanabileceğini duyurmuştu.

Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürdüğünü açıklayan Gazprom, son olarak 19 Ağustos'ta söz konusu hat üzerinden yapılan doğalgaz teslimatlarının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde bakım sebebiyle askıya alınacağını bildirdi.

KÖMÜRÜN TON FİYATI YÜZDE 96 ARTTI

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart kontratlı kömürün tonu 24 Şubat'ta 192.35 dolardan işlem görürken, dün 376.95 dolara yükselerek 6 ayda yüzde 96 artış gösterdi.Kömürün ton fiyatı, savaştan bu yana en yüksek kapanış seviyesini 398.45 dolarla 2 Mart'ta gördü. Rusya'dan kömür ve diğer katı fosil yakıtların ithalatı, 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren yaptırımlar kapsamında tamamıyla durduruldu.

Savaş öncesi AB'nin kömür ithalatında Rusya'nın payı yüzde 45 seviyesindeydi. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle piyasalarda oluşan tedarik endişesi fiyatların yükselişini destekledi.

Etiketler : Rusya-Ukrayna Savaşı AB DOĞALGAZ
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