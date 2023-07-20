Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
Kaynak: AA
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.
- Yatırım gurusu Marc Faber, Türkiye'ye ilişkin iyimser
- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 15,62, yıllık yüzde 39,92 arttı
- Küresel çelik endüstrisi 554 milyar dolarlık atıl varlık riskiyle karşı karşıya
- Borsa güne yükselişle başladı
- Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
- Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi