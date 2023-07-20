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20 Temmuz 2023 Perşembe 10:08:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 10:08:00

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Kaynak: AA

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Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.

Etiketler : rusya domates ithalat türkiye kota
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