VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesi 800 bini geçti
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Ali Güney hayatını kaybetti
Rusya rotasını Türkiye'ye çevirdi!
Türkiye'den Rusya'ya kritik teklif
Trump'ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'e söz verdim
SGK'da yolsuzluk skandalı! Soruşturma başlatıldı
Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı
İranlı isimden itiraf gibi sözler...
Antalya'da deprem
Fırsatçılar harekete geçti!
ABD ordusu İran bağlantılı hedefleri vurdu
25 il için sel alarmı! 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Evlilik benim yüzümden bitti
Enerjik Koray
8 günde 25 bin müziksever
Dizi aşkı gerçek oldu
Yalan söylemek de bir hastalık
Kuru göz kornea dokusuna zarar verebilir
Yüzerken boynu korumak için bunları yapın!
Islak tişört ile serinlemeyin
'Tahıl koridoru anlaşması yeni bir platform oluşturabilir'
Bakan Soylu'dan iddialara sert tepki: 1 hafta süre
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü
24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:36:00

Rusya 'orkide' ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Hollanda'nın Rusya'ya çiçek ihracatını durdurması sonrasında, Rusya orkide ithalat rotasını Yalova'ya çevirdi. Çağlar Tuğtekin, “Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Ortadoğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz.” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Hollanda'nın çiçek ihracatını durdurduğu Rusya, orkide ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Savaş nedeniyle Hollanda'nın aldığı karar sonrası Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ürünlerde alternatif ülke Türkiye oldu.

Özellikle Türkiye'nin orkide ihracatının yüzde 40'ını yapan Yalova'daki Solo Plant firması, ihracat listesine Rusya'yı da ekledi.

36 bin metrekarelik seralarda yıllık 1 milyon orkide üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Çağlar Tuğtekin, 2014 yılında Türkiye'nin orkidede dışa bağımlılığını bir nebze olsun azaltma hedefi ile üretime başladıklarını anlattı.

İthalatın yaklaşık yüzde 40'nı keserek Türkiye'ye ciddi oranda döviz kazandırdıklarına vurgu yapan Tuğtekin, "Kendi doku kültürü laboratuvarımızda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimi yaparken tüketicilerimizin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde tutuyor ve üretimimizi de bu yönde planlıyoruz. Türkiye'de doku kültürü ile orkide üretimi yapan ilk ve tek işletme de biziz." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın savaştan dolayı Rusya'ya çiçek ihracatını durdurduğuna dikkati çeken Tuğtekin, şöyle konuştu:

"Üretilen orkideleri sadece iç pazarda satmıyoruz. İhracatını da yapıyoruz. Orta Doğu ülkeleri, Kosova ve Arnavutluk, Kuzey Makedonya'ya buradan çiçek gönderiliyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı Hollanda Rusya'ya çiçek satışını kesti. Bu durumda Rusya yönünü Türkiye pazarına çevirdi. Rusya ile orkide satışı anlamında anlaşma aşamasındayız. Kısa sürede Rusya pazarında Yalova orkidesinin satışını planlıyoruz."

Etiketler : RUSYA ORKİDE TÜRKİYE
Cem yine gergin

Cem yine gergin
Toplama albüm

Toplama albüm
Yatırımları Nişantaşı'na

Yatırımları Nişantaşı'na
2023'te yeni albüm

2023'te yeni albüm
Ekin'le düşman değiliz

Ekin'le düşman değiliz
8 bin liralık şıklık

8 bin liralık şıklık
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
youtube'da var konserde yok

youtube'da var konserde yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes