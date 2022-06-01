Rusya gaz akışını kesti: Piyasalar karışacak

Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya yakıt sağlayan Shell'e doğalgaz tedarikini bugün itibariyle askıya alacağını açıkladı.

31 Mart tarihli bir kararnamede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz ödemelerinin ruble olarak yapılmasını talep etti. Bu durum, ödemeleri işleme koymak için Gazprombank'ın da bir euro ve ruble hesabı açılmasını gerektiriyor.

Gazprom Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Shell Energy Europe'un Gazprom'a "Almanya'ya gaz tedariki için sözleşme kapsamında ödeme yapma niyetinde olmadığını" bildirdiğini açıkladı.

Rus enerji şirketi, "31 Mayıs (sözleşmenin öngördüğü son ödeme tarihi) iş günü sonu itibariyle, Gazprom Export, Shell Energy Europe Limited'den Nisan ayında gaz tedariki için ödeme almamıştır. Gazprom Export, Shell Energy Europe Limited'e 1 Haziran 2022'den itibaren bu sözleşme kapsamında gaz arzını askıya aldığını bildirdi" açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan Gazprom, Shell'e yılda 1,2 milyar metreküp doğalgaz sağlıyor. Ülkenin ekonomi bakanlığına göre bu, Almanya'nın her yıl tükettiği 95 milyar metreküp doğalgazın sadece yüzde 2,6'sını oluşturuyor.

Shell Gazprom'a ruble olarak ödeme yapmayı reddederken, Almanya'nın önde gelen doğalgaz ithalatçıları Uniper ve DWE, Moskova'nın yeni ödeme planı kapsamında Rus yakıtı için ödeme yaptı.

Bloomberg'e göre, Almanya'daki en büyük Rus doğalgazı ithalatçısı Uniper'in gaz ihtiyacının yarısından fazlası Rusya'ya bağlı. Alman enerji devi, aynı zamanda ülkenin en büyük gaz ithalat ve depolama şirketi.

ALMANYA RESESYONA DÜŞEBİLİR

Üst düzey bir bankacı Nisan ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ve petrol arzının kesilmesi halinde Almanya'nın "önemli bir resesyona" düşebileceğini söyledi.

Reuters'in bildirdiğine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomik güç merkezi Almanya, 2021'de gaz ithalatının yüzde 55'ini ve 2022'nin ilk çeyreğinde ise gaz ithalatının yüzde 40'ını oluşturan Rus gazına büyük ölçüde bağımlı halde bulunuyor.

Öte yandan, Shell tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gazprom tarafından belirlenen yeni ödeme koşullarını kabul etmiyoruz. Ruble ödemelerini işlemek için herhangi bir özel hesap da açmadık. Çeşitli gaz tedarik portföyümüz aracılığıyla Avrupa'daki müşterilerimize tedarik sağlamaya devam etmek için çalışacağız" denildi.

RUSYA HANGİ ÜLKELERE DOĞALGAZI KESTİ?

Gazprom, dün Hollandalı şirket GasTerra'ya "ruble olarak ödeme yapmaması" nedeniyle doğalgaz tedarikini tamamen askıya aldığını söyledi. Komşu Danimarka'da elektrik şirketi Orsted de Gazprom'un doğalgaz arzında kesintiye gideceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazprom, Rus para birimiyle ödeme yapmayı reddettikleri için Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya'ya doğal gaz arzını daha önce durdurmuştu.