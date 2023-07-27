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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:39:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:39:00

Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı

Kaynak: AA

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Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karının yılın ilk yarısında 289,8 milyar rubleye (yaklaşık 3,2 milyar dolar) çıkarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

VTB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 142,6 milyar ruble net kar elde ettiği belirtildi.

Bankanın net karının yılın ilk yarısında 289,8 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rakamın en yüksek 6 aylık net kar olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VTB Başkan Yardımcısı Dmitriy Piyanov, bankanın yıl sonu net kar hedefinin 400 milyar ruble seviyesinde olduğunu belirtti.

VTB, yaptırımların etkisiyle geçen yıl 612,6 milyar ruble zarar etmişti.

Etiketler : VTB RUSYA PİYASALAR
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