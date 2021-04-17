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Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
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17 Nisan 2021 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 17:10:00

Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor

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Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, "Rus tur şirketlerinin kaybı en az 5 milyar ruble veya daha fazla da olabilir." dedi.

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları geçici olarak kısıtlaması nedeniyle Rus tur şirketlerinin kaybının 5 milyar rubleye ulaştığını belirterek, "Türkiye ile uçuşların 1 Haziran'da tekrar başlamasıyla kayıpları telafi etmeyi umuyoruz." dedi.

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde haber ajansı TASS'a konuşan Barzıkin, Türkiye ile uçuşların kısıtlanmasından sonra Rus turizm sektöründe önemli kayıplar yaşandığını anlattı.

Toplam kayba ilişkin çeşitli hesaplamalar yaptıklarını belirten Barzıkin, "Rus tur şirketlerinin kaybı en az 5 milyar ruble (yaklaşık 500 milyon TL) veya daha fazla da olabilir. Buna İstanbul üzerinden transit uçuş gerçekleştirmeyi planlayanlar dahil değil." diye konuştu.

Hükümetin hava yolu şirketleri ve tur operatörleri için bir sübvansiyon programı başlatmasını beklediklerini dile getiren Barzıkin, "Türkiye ile uçuşların 1 Haziran'da tekrar başlamasıyla kayıpları telafi etmeyi umuyoruz." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıklamıştı.

Etiketler : rusya türkiye koronavirüs turizm sektörü
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