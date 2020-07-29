  • BIST
    1125.4
  • Dolar
    6,9743
  • Euro
    8,2188
  • Altın
    438,0250
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Valiliği açıkladı... İşte alınan ve uyulması gereken tedbirler
Rus turistlerin tatil planlarında ilk sırada Türkiye alıyor
İçimizdeki Bizanslılar üzülecek! Ayasofya Camii'ne turist akını
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı yaptı
En şirin operasyon...Beşiz bebekleriyle anavatana getirildiler
Libya krizinde muhtemel 3 senaryo
Kimse sakinleştiremedi! "Yaktın bizi oğlum..."
İl il bayram namazı saatleri açıklandı
Kadına çarpıp kaçan sürücüyü otomobil parçaları yakalattı
Dijital Dönüşüm Ofisi: Whatsapp ve Telegram'ın yasaklanması yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor
Son dakika... 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AB Kovid-19 tedavisi için o ilacı alacak
"O görüntüleri dehşetle izledim"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Türkiye ve ABD'den Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi
MSB duyurdu! Türkiye ve ABD, Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti
Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' ismi verildi
İstanbul'da şoke eden görüntü!
ÖSYM DGS sınavı giriş belgelerini erişime açtı
Oruç Reis Antalya açıklarına demir attı
Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı
Ürdün 10 Kasım'da genel seçime gidiyor
Kabe'de sosyal mesafeli tavaf dönemi
Van kahvaltısına 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verildi
Kurban Bayramı için yolculuk yapacaklara 'araç bakımı' uyarısı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:46:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:46:00

Rus turistlerin tatil planlarında ilk sırada Türkiye alıyor

ABONE OL

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, "Uçuşların başlayacağı ülkeler arasında tatil noktası olarak Türkiye kesinlikle ön plana çıkıyor" ifadesini kullandı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye’de tatil rezervasyonlarının hızla arttığını belirterek, “Henüz uçuşların yapılacağı çok fazla havalimanı olmamasına rağmen 10 binlerce vatandaşın Türkiye tatili için rezervasyon yaptırdığını görüyoruz.” dedi.

Lomidze, Rus haber ajansı TASS’ın ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Tanzanya arasında başlayacak uluslararası uçuşlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık’ın hiçbir zaman Türkiye kadar popüler bir tatil noktası olmadığına işaret eden Lomidze, “Birleşik Krallık ile uçuşların başlamasına rağmen, bu ülkenin 14 günlük karantina şartı koyması nedeniyle buraya turist ziyareti sınırlı olacaktır.” diye konuştu.

Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebinin ise hızla arttığını vurgulayan Lomidze, şöyle konuştu:

“Uçuşların başlayacağı ülkeler arasında tatil noktası olarak Türkiye kesinlikle ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımız uçuşların açılacağına yönelik açıklamanın ardından hemen adım atmaya başladılar. Henüz uçuşların yapılacağı çok fazla havalimanı olmamasına rağmen 10 binlerce vatandaşın Türkiye tatili için rezervasyon yaptırdığını görüyoruz.”

İLK UÇUŞLAR 1 AĞUSTOS'TA

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, "Rusya'dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlanacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu da (Rosaviatsiya) ülkede tekrar başlatılan hava yolu seferlerinin, tarifeli uçuşların yanı sıra charter uçuşlarını da kapsayacağını duyurmuştu.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER