Rus turistlerin rotası Türkiye! Akın akın geliyorlar...

Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte, başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyor.



Antalyalı turizmciler, Rus turistler açısından bu yıl Türkiye'nin yurtdışı tatilinde lider ülke olacağı ve Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının eylül ayında ağustosa oranla çok daha iyi olabileceği yönünde Rus Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) açıklamasını değerlendirdi.



EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya'da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı. Ağustos ayında ise Almanya'nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya'nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, “Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya, gayet iyi" dedi.

REZERVASYONLAR GAYET İYİ

Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, “Muhtemelen sezonun da kasım- aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya'daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi" diye konuştu.

SALGIN SÜRECİNDE BÜYÜK BAŞARI

Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye'ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, “Pandemide kapıların ve tesislerin hala açık olması ve istihdam sağlıyor olmamız, sayılardan daha önemli. Çünkü mart ayında bütün kapıları kapatmıştık ve aylarca bu şehre uçak inmedi, bütün oteller kapalıydı. Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı" diye konuştu.

MORAL VERİCİ GELİŞMELER VAR

Antalya'nın yılda yaklaşık 15 milyon turist ağırlayan bir şehir ve bu şehrin bir turizm hafızası olduğuna dikkati çeken The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, “Tabi ki zorlu bir dönemden geçtik, fakat toparlanma aşamasındayız. Rusya, bu sektörde lokomotiflerden ve en önemli pazarlarımızdan biri. Şu an moral verici gelişmeler var. İnsanlar bu dönemde moral ve motivasyon için tatil tercihlerine devam ediyor. Tabi ki Türkiye onlar için çok önemli destinasyon. İki ülkenin karşılıklı dostluğu turizmdeki bu verimli alışverişi işlerimize yansıtıyor. Bundan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

YAZ SEZONU UZAYACAK

Özellikle bu dönemde yaz sezonunun uzayacağını gönül rahatlığıyla söyleyebileceklerini belirten Pehlivan, “Ekim ve kasım dönemini de kapsayacaktır. Rus misafirlerimiz de bu dönemi fırsat olarak değerlendirecektir. Rus Tur Operatörleri Derneği Başkanı açıklamasının da şöyle bir gerçekliği var. Bu dönemde insanlar tatil tercihlerini biraz geciktirdi. Şimdi artık kararlarını olumlu anlamda değiştiriyor ve Türkiye'ye yöneldiler. Bu da Antalya demek oluyor, genellikle Antalya'yı tercih ediyorlar. Antalya'daki tur operatörlerimizin mükemmel bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Karşılıklı pozitif bir hava var" diye konuştu.

15 GÜNDE AĞUSTOS'U GEÇTİ

Antalya'ya gelen turistlerin ilk ayak bastıkları nokta olan Fraport-TAV Antalya Havalimanı'nın eş genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz da Rusya pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Rusya ve Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep olduğunu belirten Deniz Varol, ağustos ayında 225 bin Rus turistin geldiği Antalya'da, eylül ayının sadece 15 günlük sürecinde aynı sayıya ulaştıklarını açıkladı. Varol, eylül ayının tamamının 500 bin yolcuya yaklaştığını, bunların yarısının neredeyse Rus yolcu olduğunu belirterek, “Dolayısıyla Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var" dedi.

YOLCU TRAFİĞİNİN YÜZDE 50'Sİ RUS

Antalya için Rus trafiğinin her zaman konuşulduğuna dikkati çeken Bilgihan Yılmaz ise “Ruslar muhtemelen bu sene yıl sonunda Antalya trafiğinin yüzde 50'sini teşkil edecek. Bu da geçen senelerde yüzde 35'lerde olan bir ülke için ciddi artış. Rusya'nın hangi ülkelere uçuş izni verdiği listeye bakarsanız, kısa bir liste. Bunun da tabi etkisi var. Aynı zamanda Antalya'da sadece Ruslara değil tüm turistlere, ziyaretçilere sunulan paketler çok cazip. Hem uygun hem kalite çok yüksek. Sezonu eylülde kapatan Rus trafiği muhtemelen ekim- kasıma kadar da uzayabilir" diye konuştu.