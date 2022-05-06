Rus petrolüne ambargoya Türkiye foErmülü!

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06 Mayıs 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 10:00:00

Rus petrolüne ambargoya Türkiye formülü!

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AB'nin Rus petrolüne yasak getirmesi üzerine rotayı Ankara'ya çeviren Macaristan, Türkiye'den enerji alabileceklerini açıkladı.

AB'nin Rus petrolüne uygulamaya hazırlandığı ambargonun yansımaları netleşmeye başladı.

Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki günlerde katlanarak devam etmesi beklenirken, tedarik açısından da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Japonya, petrol ambargosuna hemen katılmanın pek mümkün olmadığının altını çizerken, Macaristan Dışişleri Bakanı, Türkiye'de enerji tedariki konusunda önemli görüşmeler yapacağını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Rus petrolü ihracatını tümüyle yasaklamaya hazırlanması nedeniyle, Türkiye'de enerji tedariki konusunda önemli görüşmeler yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Şimdi Taşkent'ten evime doğru yola çıkıyorum, fakat İstanbul'da duracağım ve önemli görüşmelere katılacağım. Bu, Macaristan'a enerji tedarik edilmesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

BENZİN 3 EURO'YA ÇIKAR

Ukrayna saldırısı sonrasında Rusya'ya 5 ayrı yaptırım paketini devreye alan AB, son olarak Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama teklifini sundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 'Rusya-Ukrayna savaşının AB için ekonomik ve sosyal sonuçları' konulu oturumda yaptığı açıklamada, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımları masaya yatırmıştı.

Yaptırım kararı sonrasında Alman medyasında benzin litre fiyatının 2.1 euro seviyesinden, 3 euroya kadar yükselebileceği yazılıyor.

Etiketler : RUSYA PETROL UKRAYNA
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