VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücrete ikinci zam olacak mı?
Milli torpido ile tam isabet
Yeni TOGG haberi! Yıl sonu üretime başlayacak
Rus petrolüne ambargo gelecek mi?
Elektrikli şarj istasyonlarına destek geliyor
Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde!
Eğitime kar engeli
Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Türkmenistan'da başkanlık değişimi ve yeni umutlar
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
"Türk Tabipler Birliği mutlak suretle kapatılmalıdır"
4 milyon barajını geçti
Yol parası 'sahil'den
Okul sığınağından şampiyonluğa
24 saat ‘ağaç nöbeti'
Eski eşyalardan kütüphane yaptılar
9 yaşındaki Gülce'nin atık yağ hassasiyeti
Gmail'e bildirim yeniliği
Kazanan Türkiye
Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden geri aldık
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
22 Mart 2022 Salı 11:41:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 11:42:00

Avrupa'da Rus petrolüne ambargo karmaşası

Kaynak: Reuters

ABONE OL

Rusya'ya yönelik her gün sert ambargo kararları alınırken AB ve müttefik ülkeler, petrol yaptırımları konusunda anlaşma sağlayamıyor. Almanya, AB bloğunun Rus petrolüne ambargo uygulayamayacak kadar bağımlı olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ham petrolüne ambargo getirerek ülkenin kazançlı enerji sektörüne yaptırım uygulayıp uygulamamak konusunda dün yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Almanya, AB bloğunun Rus petrolüne ambargo uygulayamayacak kadar bağımlı olduğunu ifade etti.

AB ve müttefik ülkeler, Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere, zaten Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Ancak, ABD ve İngiltere'nin yaptığı gibi Rusya'nın enerji ihracatını hedefleyen yaptırımlar uygulamak 27 ülkeden oluşan AB'de fikir ayrılığına neden oldu. AB, doğalgaz ihtiyacının %40'ını Rusya'dan karşılıyor.

AB'nin yaptırımlar konusunda tutumunu sertleştirmesinden yana olan bazı yetkililer Brüksel'de dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği zirvede sabırsızlıklarını dile getirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Avrupa neden Putin'e petrol ve doğalgazdan daha çok para kazanabilmesi için daha fazla zaman vermeli? Fişi çekmenin zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell ise basın toplantısında yaptığı açıklamada AB'nin "Rusya'yı izole etmeye devam edeceğini" ancak somut kararların daha sonra alınacağını belirtti.

Almanya ve Hollanda AB'nin Rusya'nın petrol ve doğalgazına oldukça bağımlı olduğunu ve şimdi geri çekilemeyeceğini açıkladı.

BIDEN AVRUPA'DA

Diplomatlar başka adımların tartışıldığını ifade etti. Adımlar içerisinde, Rus oligarklar tarafından kullanılan vakıf fonlarına ilişkin yasal boşlukları kapamak, yaptırım uygulanan isimlere yenilerini eklemek, Rus teknelerinin AB'deki limanlara bağlanmasını engellemek ve daha fazla bankanın uluslararası SWIFT bankacılık sistemine erişimlerini kaldırmak yer alıyor.

Tüm bu adımların, ABD Başkanı Joe Biden NATO, AB ve G7 zirvelerine katıldığında ele alınması bekleniyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan zirveler, Batılı devletlerin Rusya'ya karşı tutumunu sertleştirmeyi hedefliyor.

Etiketler : Avrupa Birliği RUSYA PETROL UKRAYNA
Kar şıklığı

Kar şıklığı
Düğün tarihi Demet'te

Düğün tarihi Demet'te
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
2 ayda bir tekli çıkarıyor

2 ayda bir tekli çıkarıyor
Beren'in hayranıyım

Beren'in hayranıyım
Nikah öncesi single

Nikah öncesi single
Herkes müziğini düzgün yapsın

Herkes müziğini düzgün yapsın
Buzla yağlarını kırdırıyormuş

Buzla yağlarını kırdırıyormuş
Aile boyu reklam

Aile boyu reklam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER