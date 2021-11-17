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17 Kasım 2021 Çarşamba 21:57:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 21:57:00

Rus ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

Kaynak: AA

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Rus ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüme kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ülkede yolcu taşımacılığının üçüncü çeyrekte yüzde 49 arttığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, madenciliğin yüzde 9,4, perakende faaliyetlerinin ise yüzde 6,7 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü." ifadesi yer aldı.

Rus ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçülmüştü.

Etiketler : rusya yolcu taşımcılığı kovid 19
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