Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü
Kaynak: AA
Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü. Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde küçülme yaşandı.
Ülkede KOVID-19 salgınından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.
Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.
Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.
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