Robot işçi bulan ajans açıldı

Türkiye'nin robot istihdam şirketi resmen kuruldu. "Robot İstihdam Ajansı" isimli şirket, işverenlerin ihtiyaçlarına göre robot çalışanlar buluyor. Yapılan araştırmalara göre boşalan bir pozisyonun doldurulması, ortalama 42 günde gerçekleşiyor. Robot İstihdam Ajansı, bu süreyi 48 saate indirmeyi amaçlıyor. Yalnızca 48 saat içerisinde dijital çalışan bulunuyor ve işveren, bu dijital çalışan sayesinde işlerini aksatmadan yoluna devam edebiliyor.

