VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
Son dakika uyarısı yapıldı! Sağanak ve Fırtına geliyor
Kabinenin gündemi yüz yüze eğitim
İsrail'den şaşırtan Filistin çıkışı
Cumhurbaşkanını ele geçiren cuntacılar sokağa çıkma yasağı ilan etti!
Orta Vadeli Program açıklandı
3. kez Mabel şov
Daha çok yardım edeceğim
06 Eylül 2021 Pazartesi 10:39:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 10:39:00

Rezervler 45 ayın zirvesinde! 2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi

ABONE OL

Türkiye'ye, temmuz ve ağustosta 3 milyar dolarlık net yabancı girişi gerçekleşti. TL hazirandan bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre, toplam rezervler 27 Ağustos haftasında 9.7 milyar dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolarla, 24 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştıran Türkiye son iki ayda yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Pandeminin etkisini en az hasarla atlatan ve bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile OECD'de en fazla büyüyen ikinci ülke olan Türkiye, son dönemdeki performansı ile yabancıların radarına girdi. Döviz rezervi 45 ayın, ekonomik güven endeksi 39 ayın en yüksek seviyesine çıkan, işsizliği 3 yılın, cari açığı ise 10 ayın en düşük seviyesine indiren Türkiye son iki ayda yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.

1.9 MİLYAR DOLAR SWAP'LA GİRDİ

Merkez Bankası verilerine göre temmuz ve ağustosta Türkiye'ye net yabancı girişi, swaplarla birlikte 3 milyar dolara ulaştı. Sadece 4 haftaki giriş ise yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Son iki ayda yabancılar swap kanalıyla 1.9, menkul kıymet ve tahvil kanalıyla ise 1.1 milyar dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

4 HAFTADA 861 MİLYON DOLAR

Yurtdışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43.1 milyon dolarlık hisse senedi, 60.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı hisse senedinde 515.2 milyon dolar, DİBS'te 334.3 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde 11.6 milyon dolar oldu. 4 haftadaki toplam giriş 861 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sabah'ın haberine göre Yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü 23.5 milyar dolarla 26 Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yabancı yatırımcının ilgisi Türk Lirası'nı performans olarak zirveye taşıdı. Türk Lirası, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı sinyalini verdiği 21 Haziran'dan bu yana dolar karşısında yüzde 5.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. TL'nin ardından ikinci sırada yer alan Meksika Peso'nun dolar karşısındaki değer kazanımı yüzde 2.1'de kaldı. Böylece, TL dolar karşısındaki yükselişte son 2.5 ayda en yakın rakibinin iki katı iyi bir performans sergilemiş oldu.

FAİZDE DÜŞÜŞ

Borsada endeks haziran ortasından bu yana yüzde 9 yükseldi. Borsa İstanbul bu performans ile son 2.5 ayda en fazla yükselen ilk 5 piyasa arasına girdi. Yabancı girişi özellikle faizlerde etkisini gösterdi. Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi yüzde 16.98 ile 20 Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye'ye olan ilginin artmasında, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, cari dengedeki iyileşme ve rezervlerdeki toparlanma etkili oldu.

REZERVLER 45 AYIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın verilerine göre, toplam rezervler 27 Ağustos haftasında 9.7 milyar dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolarla, 24 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki güçlenmede, IMF'den gelen özel çekme hakkı etkili oldu. IMF, 650 milyar dolarlık fonlama programını gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Özel Çekme Hakkı (SDR) temelinde ülkelere kotalarına göre fonlama yapıldı. Bu para ülkelerin Merkez Bankası rezervlerine eklendi. Türkiye'nin payına da 6.5 milyar dolar düştü.

YABANCI FIRSAT KOLLUYOR

Son dönemde piyasaya yabancı girişinin çok belirgin olduğuna dikkat çeken Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Özellikle BİST 30 hisselerine farklı farklı yabancı fonları giriyor. Kur tarafında suların biraz durulması da bunu etkiledi. Olumlu performans devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını muhtemelen bu yıl bitmeden azaltmaya başlaması bekleniyor. Bunun dolar tarafına yansımasını izlemek lazım. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltmayı ve faiz artırmayı kavramsal olarak ayrıştırarak bu söylemi dengeledi. Bu nedenle gelişen piyasalar ve TL iyi bir performans sergiliyor.

Aynı zamanda yüksek seyreden enflasyondan dolayı, TCMB'nin erken gevşemeyeceğine yönelik piyasa inancı güçleniyor. Türk piyasası ucuz ve maliyetler giriş için çok uygun. Bu nedenle yabancı, özellikle BIST- 30 hisselerinde fırsat kollamayı sürdürecek. TL'nin durumu ise Fed ve TCMB politika dengesine bağlı olacak. Bu süreçte enflasyonda düşüş sağlanması, reel faiz pozisyonunun rahatlaması anlamında önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir

Cengiz Ünder çılgınlığı! Fransa'da manşet oldu...

Cengiz Ünder çılgınlığı! Fransa'da manşet oldu...

Müthiş teklif! Ronaldo transferi Fenerbahçe'ye yaradı

Müthiş teklif! Ronaldo transferi Fenerbahçe'ye yaradı

Mostafa Mohamed'e teklif yağıyor! Galatasaray bırakacak mı?

Mostafa Mohamed'e teklif yağıyor! Galatasaray bırakacak mı?

Pereira istemiyordu, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Pereira istemiyordu, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 4 değişiklik

Sergen Yalçın'dan ilk 11'de 4 değişiklik

Etiketler : OECD PANDEMİ Döviz rezervi YABANCI GİRİŞİ
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Orkestra gerginliği

Orkestra gerginliği
Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor

Günde 50 kez evlenme teklifi alıyor
İki yıl sonra makyajlı

İki yıl sonra makyajlı
İbrahim'le sadece arkadaşız

İbrahim'le sadece arkadaşız
Teşkilat'tan ilk kareler

Teşkilat'tan ilk kareler
Özür dilemek erdemdir

Özür dilemek erdemdir
Prensesim artık Boğaziçili

Prensesim artık Boğaziçili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER