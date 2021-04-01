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01 Nisan 2021 Perşembe 11:06:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 11:06:00

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye, dost ülkeye hibe edecek

Kaynak: Reuters

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Türkiye'nin Arnavutluk Fier'de hibe kapsamında inşa edeceği 150 yataklı hastaneye ilişkin milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan antlaşma kapsamında, hastanenin hizmete geçiş aşamasında Türkiye'den sağlık personeli görevlendirilecek ve danışmanlık hizmeti verilecek. Türkiye ve Arnavutluk, bu dönemde hastanenin ortak işletilmesine yönelik ayrı bir protokol imzalayacaklar.

Antlaşma ekinde yer alan listeye göre, Türkiye, hastanenin inşası için 206 kalem hibe tıbbi cihaz, donanım, tefrişat ve inşaat malzemesi sağlayacak.

Etiketler : Resmi Gazete Türkiye Arnavutluk 206 kalem hibe tıbbi cihaz
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