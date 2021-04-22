Resmi Gazete'de yayımlandı... Kredi borçları yapılandırılacak

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22 Nisan 2021 Perşembe 12:41:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 12:41:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak

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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre tarımsal kredi borçlarında yapılandırılmaya gidilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ekonomiye ilişkin düzenlemelere göre ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda tarımsal kredi borçlarında yapılandırılmaya gidilecek.

Buna göre, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi.

Kanunla yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek.

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu mallar komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacak.

- "TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK"

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

Etiketler : resmi gazete kredi borçları yapılandırma
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