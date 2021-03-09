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Resmi Gazete'de yayımlandı: İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
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09 Mart 2021 Salı 07:14:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 07:14:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

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Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasakları 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yayımlanan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."

Etiketler : işten çıkarma yasağı resmi gazete cumhurbaşkanı kararı
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