Resmi Gazete'de yayımlandı: İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasakları 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yayımlanan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."