Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak.



Kahve ithalatında gümrük vergileri ise düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

KAHVE İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ



Aynı gazetede yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre ise kahve ithalatının gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için %11'den %6'ya, Kosova için %13'den %8'e, D-8 ülkeleri için %10'dan %8'e, ve diğer ülkeler için %13'den %8'e düşürüldü. Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi %11'den %6'ya indirildi.