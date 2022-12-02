VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
Kardeşlik ödülü
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı
02 Aralık 2022 Cuma 17:19:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 17:19:00

Reşat Beşli, 7 Aralık'ta piyasada

Kaynak: AA

ABONE OL

Reşat Beşli, Darphane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetimi'nin Darphane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.

Darphane, Reşat Beşli'leri 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürmeye başlayacak. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti:

"Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkilil

Etiketler : istanbul kuyumcular odası reşat beşli darphane
Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Gözaltı bandıyla güzelleşiyor
Herkes oynuyor

Herkes oynuyor
Tiyatro varoluşum

Tiyatro varoluşum
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
Babaya veda

Babaya veda
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce
Dubai'den teklif

Dubai'den teklif
Artık eğitmen

Artık eğitmen

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX