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24 Kasım 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 11:30:00

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Ammann Makina İnşaat Emlak Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ve Teknomak İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ammann AG tarafından devralınması işlemini onayladı.

Atos Holding France 1'in, EP Equity Investment s.à r.l. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Abraaj Viking Management Limited ve bağlı ortaklıklarının tek kontrolünün Abraaj Viking Holdco Limited aracılığıyla dolaylı olarak Actis LLP tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

EMC S.r.l. ve OEP Hitch B. V. tarafından, yeni kurulmuş bir anonim şirket olan Bidco S.p.A. aracılığıyla CBM S.p.A. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.

ST Dynamo Investment Holdings Pte. Ltd'nin yeni çıkarılmış hisselerinin KKR & Co. Inc. tarafından Stellar Asia Holdings II Pte Ltd. Inc. aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Etiketler : rekabet kurulu devralma ortak kontrol
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