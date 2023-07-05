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05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:24:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:24:00

Refah payı öncesi memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Kaynak: AA

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Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı öncesi zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve emekli zammı büyük oranda netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde xx arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı.

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacak.

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece hükümet tarafından açıklanacak zam oranı kesin olacak.

Etiketler : Enflasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur ve emeklilerin maaş zamları
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