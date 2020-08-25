  • BIST
    1111.18
  • Dolar
    7,3952
  • Euro
    8,7460
  • Altın
    459,7150
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan Türkiye'ye uçak teklifi: Ortak üretelim
Ece Uslu, İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı
Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta arttı
Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol al ...
Balıkesir'de tarlaya koyun girdi tartışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos İstanbul'da
Eski HDP'li Tuma Çelik, hem taciz etmiş hem tehdit! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
BAE ve İsrail arasında F-35 krizi: Abu Dabi üçlü zirveyi iptal etti
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silahıyla birlikte yakalandı
Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez eşi Kenan İmirzalioğlu ile dışarıda görüntülendi
İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Erol Bulut Tisserand'ı istiyor
Tunus'ta yeni kabine açıklandı
Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez konuşan Ebru Şallı: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Çakarlı şehir eşkiyası tutuklandı!
Kayseri'de şafak vakti DEAŞ operasyonu, 6 kişi yakalandı
BAE'yi sallayan Rana İbrahim: Türkiye ikinci vatanım
Rusya ile Balerus imzayı attı... Balerus'a hava savunma sistemi kurulacak
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, silahlı saldırıda ayağından yaralandı
Resmi Gazete'de yayımlandı... 100 kaymakam adayı alınacak
Trump Türkiye'ye minnettar! 'Başkan Erdoğan çok iyiydi'
New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı
25 Ağustos 2020 Salı 10:27:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 10:27:00

Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta arttı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Ağustos ayında güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 5,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,3 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 70,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 66,7 iken, Ağustos yüzde 5,7 oranında artarak 70,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 15,9 artarak 63,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,3 artarak 62,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 azalarak 86,2 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 94,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,5 artarak 79,7 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 108,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 azalarak 96,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 85,0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 87,0 iken, Ağustos ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,2 azalarak 70,0 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 99,9 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Ağustos ayında girişimlerin yüzde 34,4’ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 65,6’sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Temmuz ayında yüzde 38,2 iken Ağustos ayında yüzde 40,1, "talep yetersizliği" Temmuz ayında yüzde 31,9 iken Ağustos ayında yüzde 31,5 ve "diğer faktörler" Temmuz ayında yüzde 19,9 iken Ağustos ayında yüzde 20,3 oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER