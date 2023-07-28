"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS), 398 baz puan düşerek 8 Kasım 2021 'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesine ilişkin, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü." ifadelerini kullandı.
Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor...— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2023
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü. pic.twitter.com/ci7uo43ORd
- "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor"
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