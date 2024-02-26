Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Kaynak: DHA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul'da 250 gramlık pidenin 15 TL olacağını duyurdu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ankara'da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde pide fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacak. İstanbul'da da 250 kilogram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil." dedi.
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