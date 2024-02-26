Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ankara'da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde pide fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacak. İstanbul'da da 250 kilogram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil." dedi.