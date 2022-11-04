QUA Granite, sektöründe Metaverse evrenine yatırım yapan ilk şirket oldu

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04 Kasım 2022 Cuma 12:02:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 12:02:00

QUA, Sandbox'taki adasında villa tasarımını tamamladı

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Türkiye'nin en yenilikçi granit markası QUA Granite, metaverse dünyasına da estetik ve şıklık katıyor. Sandbox'ta çok özel bir villa tasarlayarak sektöründe metaverse evrenine yatırım yapan ilk şirket olan QUA Granite, hem global pazardaki hem teknoloji alanındaki iddiasını kanıtladı.

QUA Granite, gelecek odaklı vizyonuyla Metaverse dünyasına büyük bir yatırım yaparak, dijital evrende büyük bir ada satın aldı. Sandbox'ta satılan 25 adadan birini alan QUA Granite, PSG yıldızı Marco Verratti, FC Bayern Münih kanat oyuncusu Kingsley Coman, İsviçreli Tenis Yıldızı Stan Wawrinka ve FC Basel Hissedarı Dan Holzmann gibi artık komşuları olan küresel süper starlar listesine katıldı.

Dünyaca ünlü markaların yer almak için hızla yatırım yaptığı Metaverse'ten ada alan QUA Granite, müşteri kitlesine yeni etkileşimler, yeni deneyimler ve benzersiz faydalar yaratmayı amaçlıyor.

Metaverse yatırımları ile ilgili bilgi veren QUA Granite Grup Şirketlerinden Allbatross GSYO Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Önem, "Sektörümüzde metaverse'e yatırım yapan ilk şirket olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Metaverse'ye geçiş yapmak tam da şirket DNA'mıza uygun bir adımdı. Bu sayede yatırımcılarımız ve müşterilerimiz için yepyeni deneyim alanları sunuyoruz. Sandbox'ta satın almış olduğumuz adamızın tasarımı da sonlandı. Yapımı 4 ay süren, 86x86 metre boyutunda QUA Granite ürünleri ile çok özel bir villa tasarladık. Villanın tasarımı tercihlere göre kişiselleştirilebiliyor. Yakında tüm dünyadaki tedarikçilerimize fayda ve çok daha fazlasına erişim sağlayacak olan bir NFT koleksiyonu da çıkaracağız" dedi.

Metaverse'de gerçek bir dijital lüks deneyiminin nihai sağlayıcısı olan Exclusible ile ortaklaşa Sandbox Metaverse'de satın alınan arazi sonucunda QUA Granite, aşağıdaki hizmetlerden faydalanacak:

· Etkin bir topluluğa sahip lüks bir tropikal dijital kulübe aidiyet

· Adalarını QUA Granite ürün ve markasına göre en küçük detaya kadar özelleştirme

· QUA Granite'ın marka imajıyla uyumlu yeni ve özel bir demografik hedef ile bağlantı kurmasını sağlayarak Metaverse'de ve gerçek hayatta ünlü ve büyük isimli etkinliklere ve partilere erişim

· QUA Granite ayrıca markalarını yansıtan özel etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek ve tüm ada, detaylı grafik tasarımı kullanılarak QUA Granite ürünleriyle tasarlanacak.

Etiketler : QUA Granite Grup Şirketleri Metaverse yatırım
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