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QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
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29 Temmuz 2022 Cuma 11:42:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 11:42:00

QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim

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Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, üretim sürecini hızlı ve seri üretim gücüyle 90 dakikada tamamlıyor. QUA Granite bu üretim gücüyle ihracattaki hızını da artırmayı hedefliyor.

Nitelikli teknik granit üretim ve ihracatında önemli bir pay edinen Qua Granite'in üretim safhasını yeni teknolojik donanımlarla 90 dakikaya indirmesinin önemli bir atılım olduğunu dile getiren QUA Granite Planlama Müdürü Yasemin KAPLAN CUMAOBALI, üretim sürecini şöyle özetledi:

"Teknik granit üretiminde kullanılan hammaddeleri hammadde hazırlama bölümünde bulunan yüksek kapasite ve verimli değirmenlerde öğütüp çamur haline getiriyoruz. Sonraki aşamada ise Avrupa'da ilk defa kullanılan saatte 35.000lt su buharlaştırma hacmine sahip olan Sprey Dryer'dan geçirerek saatte ortalama 65 ton granül elde ediyoruz.

Granül haline getirilen hammadde, yüksek kapasiteli hidrolik preslerde dakikada ortalama 25 m2 şekillendiriliyor. Şekillendirilen karolar, içinde bulunan nemi atmak için 30 dakikalık kurutma fırınına veriliyor, ardından estetik görünüme kavuşması için dakikada 22 m2 ürün sırlama işlemlerinden geçirilerek, doğadan ilham alınan tasarımlar karonun desenini oluşturuyor. 40 dakikalık fırın sürecinin tamamlanması ile günde ortalama 30.000 m2 üretim yapıyoruz.

Üretilen teknik granitler son teknolojik yapıda bulunan polisaj-parlatma bölümünde, dakikada 25 m2 parlatılarak daha şık ve parlak bir yapıya sahip oluyor. Parlatılan ürünler rektifiye yapılarak istenilen ebatlara ayarlanıp kalite kontrol aşamasından geçiriliyor.

Sağlam ve estetik bir görüme sahip olan granitler, ISO EN 14411 BIa Ek G kapsamındaki uluslararası standart kontrollerinden geçirilerek seri biçimde paketleniyor."

QUA Granit ürünleri; yeni, hızlı ve seri üretim teknolojisiyle, hammadde malzemeden başlayıp ambalajlı nihai ürün haline gelme sürecini ortalama 90 dakikada tamamlayarak sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Etiketler : QUA Granit ürünleri SO EN 14411 BIa Ek G KAPLAN CUMAOBALI
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