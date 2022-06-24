Putin'den G7 ülkelerine suçlama

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24 Haziran 2022 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 21:00:00

Putin: Enflasyondaki artış, G7 ülkelerinin sorumsuz makroekonomik politikasının sonucu

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin son yıllarda ekonomide sorumsuz politika izlediklerini ve bunun küresel enflasyondaki artışa neden olduğunu söyledi.

Putin, Çin'in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen BRICS+ Zirvesi'nde küresel piyasalardaki durumu değerlendirdi.

Toplantıya katılan ülkelerin demokratik çok kutuplu düzenden yana olduğunu belirten Putin, "Bazıları tarafından icat edilen kurallara göre yaşamak istemeyen devletlerin gelişiminin durdurulması yönündeki girişimler, gayrimeşru yaptırım araçlarının pervasızca kullanılması, Kovid-19'un yarattığı sonuçlarla çarpılarak küresel ekonomideki krizi daha da kötüleştirdi." dedi.

"Uluslararası finans sisteminin sarsıldığını, üretim, lojistik ve yatırım halkalarının parçalandığını" vurgulayan Putin, gıda, enerji ve ham madde fiyatlarında artışın özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu devletlerinin gelişimini etkilediğini söyledi.

Buna Ukrayna'daki savaşın neden olmadığını savunan Putin, şöyle konuştu:

"Enflasyonda keskin artış dün yaşanmadı. Bu, G7 ülkelerinin birkaç yıldaki sorumsuz makroekonomik politikası, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikmesinin sonucudur. Tüm bu süreçler, pandeminin başlamasıyla hızlandı. Bu dönemde, ürün ve hizmetlere küresel çapta hem arz hem de talep büyük ölçüde azaldı."

Gıda piyasalarının dengesinin "ciddi" şekilde bozulduğuna dikkati çeken Putin, tahıl fiyatlarındaki artışın gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğini anlattı.

Putin, "Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlar üzerinden sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili histeri, yapay şekilde şişiriliyor." diyerek Ukrayna tahılının dünya tahıl pazarındaki sorunları çözebilecek miktarda olmadığını söyledi.

Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediklerini ifade eden Putin, "Ukrayna askerleri, limanları ve yakındaki suları mayınlardan temizlerse, Rusya, tahıl yüklü gemilerin uluslararası sulara serbest şekilde çıkışını sağlamaya hazır." dedi.

Etiketler : putin enflasyon ekonomi rusya savaş ukrayna g7
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